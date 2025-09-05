Отечественный «Суперджет-100» совершил свой первый полет

Импортозамещенный самолет поднялся в небо с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре

Самолет «Суперджет-100», созданный с применением отечественных технологий, выполнил первый испытательный полет. Он прошел согласно плану и продолжался около часа. Испытания проводились с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, о чем стало известно из сообщения «Ростеха, в своем-телеграм-канале.

Воздушное судно было построено в производственном центре ПАО «Яковлев», входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех».

Ключевой особенностью данного лайнера стала масштабная программа импортозамещения. На воздушном судне установлены отечественные двигатели ПД-8 производства ОДК. Существенные изменения претерпел и каркас планера, что было необходимо для интеграции российских систем и оптимизации производственных процессов.

Представители «Ростеха» подчеркнули, что лайнер создан на серийном производстве и соответствует целевому облику, который планируется для будущих поставок. Самолет получил модернизированный фюзеляж и множество новых отечественных систем и агрегатов, пришедших на смену зарубежным компонентам.

На данный момент в различной степени готовности находится 24 серийных «Суперджета-100». Процесс сертификации самолета продолжается, но основные технические характеристики уже подтверждены.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в небо поднялось еще одно импортозамещенное воздушное судно. 2 сентября вертолет «Ансат» совершил первый полет в Казани.



Наталья Жирнова