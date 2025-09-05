Песков: послание Путина Федеральному собранию пройдет в 2025 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на полях ВЭФ-2025, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в 2025 году.
Однако конкретная дата пока не известна.
— Пока нет точных сроков, — отметил Песков. На вопрос о том, будет ли послание в 2025 году, он ответил: «Будет».
Напомним, что на юбилейном X Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил важность развития Дальнего Востока и Сибири как национального приоритета России в 21-м веке.
Президент подчеркнул, что форум стал площадкой для обсуждения итогов совместной работы власти, бизнеса и общественных объединений, а также для определения дальнейших шагов по укреплению роли региона в экономике страны и международных связях.
