Песков: послание Путина Федеральному собранию пройдет в 2025 году

— Пока нет точных сроков, — отметил Песков.

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на полях ВЭФ-2025, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в 2025 году.

Однако конкретная дата пока не известна.

— Пока нет точных сроков, — отметил Песков. На вопрос о том, будет ли послание в 2025 году, он ответил: «Будет».

Напомним, что на юбилейном X Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил важность развития Дальнего Востока и Сибири как национального приоритета России в 21-м веке.

Президент подчеркнул, что форум стал площадкой для обсуждения итогов совместной работы власти, бизнеса и общественных объединений, а также для определения дальнейших шагов по укреплению роли региона в экономике страны и международных связях.

Анастасия Фартыгина