Майк Тайсон и Флойд Мейвезер анонсировали бой

Напомним, что у Мейвезера в активе 50 побед и ни одного поражения за всю карьеру

Фото: Динар Фатыхов

Майк Тайсон, 58-летний член международного Зала боксерской славы и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелой категории, подписал контракт на бой с 48-летним Флойдом Мейвезером, который является чемпионом мира в пяти весовых категориях. Об этом сообщает TMZ.

Тайсон подтвердил информацию о предстоящем поединке на своей странице в социальной сети Х. Он разместил пост с афишей боя и написал: «Скоро состоится».

Дата и место проведения боя пока не уточняются. Тайсон свой последний поединок провел 14 ноября 2024 года против блогера и боксера Джейка Пола, в котором проиграл по судейскому решению. Мейвезер в августе 2024 года провел бой с Джоном Готти III, который завершился без объявления победителя.

На данный момент Тайсон провел 59 боев, одержав 50 побед (44 из них — нокаутом), а также потерпел семь поражений и два боя были признаны несостоявшимися. У Мейвезера в активе 50 побед и ни одного поражения.

Анастасия Фартыгина