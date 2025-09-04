Мошенники начали заманивать жертв в мессенджеры «с хорошим качеством связи»

Подобное предложение должно насторожить

Фото: Реальное время

Телефонные мошенники разработали новый способ обмана, предлагая потенциальным жертвам установить мессенджеры якобы для обеспечения «хорошего качества связи». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как отмечают в ведомстве, аферисты, стремясь не допустить проблем со связью, переводят жертву в другое приложение под различными предлогами: «безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность».

МВД подчеркивает, что официальные компании никогда не просят переходить для общения в другие мессенджеры. Необходимости в этом нет, и подобное предложение должно насторожить.

Как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале.

Рената Валеева