В Казани ограничат движение транспорта 30 сентября из-за матча «Рубин» — «Зенит»

Ограничение будет действовать с 14.00 до 22.00 мск

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением матча чемпионата России по футболу 2025/2026 между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», в Казани будет введено ограничение движения и парковки транспортных средств 30 сентября. Документ проходит антакоррупционную экспертизу.

Согласно проекту постановления исполкома Казани, ограничение будет действовать с 14.00 до 22.00 на следующих участках:

ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская);

ул. Чистопольская (от А.Бичурина до пр. Х.Ямашева) при движении от ул.А.Бичурина (за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);

ул. Чистопольская (от пр. Х. Ямашева до ул. Адоратского) при движении от пр. Х.Ямашева;

пр. Х.Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Сибирский Тракт);

дублер ул. Гаврилова (от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольская);

ул. Академика Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Х. Ямашева) при движении от ул. Журналистов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также планируется сотрудничество с операторами электросамокатов и велосипедов для запрета парковки и движения средств индивидуальной мобильности на указанных участках.

Ранее «Зенит» был оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Рубина» Мирлинда Даку. Инцидент произошел во время матча команд в рамках Кубка России.

Рената Валеева