КДК РФС оштрафовал «Зенит» за оскорбления болельщиков в адрес Даку

Питерский клуб должен выплатить 20 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Рубина» Мирлинда Даку. Инцидент произошел во время матча команд в рамках Кубка России.

— Болельщики «Зенита» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес Даку. Это второе нарушение в сезоне. Штраф — 20 тысяч рублей, — сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц РИА «Новости».

Игра между «Зенитом» и «Рубином» состоялась 12 августа в Санкт-Петербурге и закончилась победой питерцев со счетом 3:0. По ходу встречи был отменен забитый гол Даку в ворота хозяев поля.



Летом «Рубин» вел переговоры с «Зенитом» по трансферу Даку. Стороны не смогли договориться по условиям личного контракта албанского нападающего.

Зульфат Шафигуллин