Россия стала крупнейшим покупателем японского шоколада

В июне Россия занимала лишь третью позицию

Фото: Максим Платонов

Россия резко увеличила импорт шоколада из Японии в июле, нарастив объемы в 5,4 раза по сравнению с июлем прошлого года, до 114,4 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные японской таможни, изученные РИА «Новости».

Рост по сравнению с июнем оказался еще более впечатляющим — в 15,5 раза.

Благодаря этому Россия стала крупнейшим покупателем японского шоколада, потребив 45% всего экспорта этого продукта из Японии в июле. Это превышает суммарный объем импорта шоколада Великобританией и Нидерландами, занимающими второе и третье места в списке крупнейших импортеров. В июне Россия занимала лишь третью позицию.

Рената Валеева