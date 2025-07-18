В Татарстане на каждого жителя приходится по 8,2 кг сладостей

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В Татарстане за первые пять месяцев 2025 года произведено 32,8 тысячи тонн кондитерских изделий. Это означает, что на каждого жителя региона приходится в среднем 8,2 кг сладкой продукции, включая печенье, пирожные, конфеты и торты.

— Сладко живем, — заключили в Татарстанстате, пишет пресс-служба.

В первые четыре месяца 2025 года Казахстан стал главным покупателем российского шоколада, закупив продукцию на сумму $78,3 млн. Следом за ним идут Азербайджан с $23,4 млн и Узбекистан с $21,4 млн.

Рената Валеева