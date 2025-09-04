Житель Лениногорского района подозревается в поджоге дома, в результате которого погибла женщина-инвалид
Задержан 51-летний сожитель сестры погибшей
Житель Лениногорского района Татарстана подозревается в совершении убийства общеопасным способом. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Трагедия произошла ночью 1 сентября. После тушения пожара в частном доме в одном из сел района было обнаружено тело 52-летней женщины-инвалида.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом, то есть посредством поджога.
По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний сожитель сестры погибшей. По предварительным данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег веранду дома, в котором проживала женщина, из-за личных неприязненных отношений. Женщина, имевшая инвалидность и с трудом передвигавшаяся, не смогла самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания и погибла.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
