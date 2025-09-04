Новости общества

Блогер Юрий Дудь* досрочно прекратил действие товарного знака «вДудь» в России

18:03, 04.09.2025

Он должен был действовать до 2027 года

Фото: скриншот из видео "Я 25 лет изучаю Путина / вДудь" на YouTube

Блогер Юрий Дудь* досрочно приостановил действие своего товарного знака «вДудь» в России, согласно данным Роспатента. Он должен был действовать до 2027 года.

В документах уточняется, что Дудь* захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года — спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов.

По состоянию на 2025 год Дудь* является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России.

скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»

Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Справка

* Включен Минюстом в реестр иностранных агентов на территории России.

