Блогер Юрий Дудь* досрочно прекратил действие товарного знака «вДудь» в России

Он должен был действовать до 2027 года

Блогер Юрий Дудь* досрочно приостановил действие своего товарного знака «вДудь» в России, согласно данным Роспатента. Он должен был действовать до 2027 года.

В документах уточняется, что Дудь* захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года — спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов.

По состоянию на 2025 год Дудь* является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России.

Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Рената Валеева