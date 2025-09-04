Блогер Юрий Дудь* досрочно прекратил действие товарного знака «вДудь» в России
Он должен был действовать до 2027 года
Блогер Юрий Дудь* досрочно приостановил действие своего товарного знака «вДудь» в России, согласно данным Роспатента. Он должен был действовать до 2027 года.
В документах уточняется, что Дудь* захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года — спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов.
По состоянию на 2025 год Дудь* является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России.
Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Справка
* Включен Минюстом в реестр иностранных агентов на территории России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».