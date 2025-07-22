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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*

19:38, 22.07.2025

Согласно информации суда, мера пресечения для Дудя* — заключение под стражу на два месяца

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*
Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте журналиста и блогера Юрия Дудя*, который признан иностранным агентом в России. Об этом сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что Дудя* обвиняют в уклонении от выполнения обязанностей, установленных законом для иностранных агентов.

Согласно информации суда, мера пресечения для Дудя* — заключение под стражу на два месяца. Этот срок начнет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Напомним, что Следком России изучает вопрос об объявлении журналиста-иноагента Юрия Дудя* в розыск.

Справка

* Включен Минюстом в реестр иностранных агентов на территории России.

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