Суд в Москве заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*

Согласно информации суда, мера пресечения для Дудя* — заключение под стражу на два месяца

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте журналиста и блогера Юрия Дудя*, который признан иностранным агентом в России. Об этом сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что Дудя* обвиняют в уклонении от выполнения обязанностей, установленных законом для иностранных агентов.

Согласно информации суда, мера пресечения для Дудя* — заключение под стражу на два месяца. Этот срок начнет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Напомним, что Следком России изучает вопрос об объявлении журналиста-иноагента Юрия Дудя* в розыск.

