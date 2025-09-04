После вмешательства прокуратуры работникам лаишевского предприятия выплатили долг по зарплате

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании, работающей в сфере пищевой промышленности

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Лаишевского района Татарстана провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании, работающей в сфере пищевой промышленности. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы шести работникам в июле 2025 года, а также отсутствием компенсации за задержку выплат.

Материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Татарстане для рассмотрения. Также в адрес гендиректора внесено представление об устранении нарушений.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства, права работников были восстановлены. Долг выплачен в полном объеме, сообщили в пресс-службе.

Ранее прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по обращению местного жителя, заявившего о нарушении его трудовых прав.

Рената Валеева