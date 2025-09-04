Макрон заявил о готовности 26 стран разместить силы сдерживания на Украине

Зеленский выразил уверенность, что союзники Киева помогут «усилить давление на Россию с целью продвижения к дипломатическому решению»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

— Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира, — сказал Макрон.

Как сообщает France Press, Макрон также заявил о готовности европейских стран предложить Украине гарантии безопасности в день подписания мирного соглашения. По его словам, детали этих гарантий «чрезвычайно конфиденциальны», но подготовка завершена. Предполагается, что гарантии будут включать размещение европейских войск на Украине, их подготовку и «поддержку в тылу» со стороны Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что союзники Киева помогут «усилить давление на Россию с целью продвижения к дипломатическому решению».

В свою очередь Министерство иностранных дел России заявило, что условные гарантии безопасности для Украины «абсолютно неприемлемы». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет рассматривать размещение иностранных войск на Украине «ни в каком формате».

Рената Валеева