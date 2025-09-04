Минниханов оценил достижения Мензелинского района в развитии сельского хозяйства

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Мензелинский район с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ и развитием животноводства.

В рамках визита он посетил молочный комплекс ООО «Камский бекон». Компания обрабатывает в Мензелинском районе 16,4 тыс. га пашни, большая часть которой отведена под кормовой клин. На конец августа заготовлено 73,2 тыс. тонн кормов.

В хозяйстве содержится 17,2 тыс. голов КРС, в том числе 8,2 тыс. коров. Суточный надой молока составляет 236 тонн, с начала года произведено 47,8 тыс. тонн молока. Компания планирует увеличить поголовье дойных коров до 9,5 тыс. в 2025—2026 годах.

В 2024 году «Камский бекон» построил 11 корпусов телятников на 6,4 тыс. голов и ведет строительство шести корпусов на 3 тыс. дойных коров. Также построено девять силосно-сенажных траншей вместимостью 17,5 тыс. тонн каждая.

На территории комплекса состоялась встреча с аграриями и главами сельских поселений. На сегодня в районе убрано 27,6 тыс. гектаров площадей, что составляет 71% от общей площади. Комбайнеры намолотили 125 тыс. тонн зерна нового урожая при урожайности 45 ц/га. Вскоре начнется уборка сахарной свеклы с площади 3,7 тыс. га.

В районе наблюдается рост поголовья. На сегодня насчитывается 24,6 тыс. голов КРС (рост 6%), из которых 11,3 тыс. — дойные коровы (рост 13%). За январь — июль произведено 66 тыс. тонн молока, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Хозяйства района располагают 280 тракторами, 77 зерноуборочными и 19 кормоуборочными комбайнами, а также 80 грузовыми автомобилями. С начала 2025 года приобретено 36 единиц сельскохозяйственной техники.



Рената Валеева