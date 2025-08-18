В Балтасинском районе Татарстана прокуратура выявила нарушения на ферме из-за бруцеллеза

На ферме содержались животные без необходимых ветеринарных документов, что является нарушением

Фото: Реальное время

Прокуратура Балтасинского района провела проверку и обнаружила нарушения ветеринарного законодательства в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Это связано с выявлением возбудителя бруцеллеза у овец и коз, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе лабораторных исследований был найден возбудитель болезни в пробах биологического материала, взятого у мелкого рогатого скота. Кроме того, на ферме содержались животные без необходимых ветеринарных документов, что является нарушением.

В результате проверки Главному управлению ветеринарии Татарстана пришлось ввести карантин на ферме. Однако, несмотря на это, глава КФХ продолжал игнорировать правила: у животных были удалены идентификационные бирки, а также отсутствовало 39 голов скота.

Теперь в отношении главы фермерского хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил борьбы с карантинными болезнями животных. Акт прокурорского реагирования направлен в Россельхознадзор для дальнейшего рассмотрения.

Также главе КФХ выдано представление об устранении нарушений, которое сейчас находится на рассмотрении.

Напомним, что в Сармановском районе Татарстана ввели карантин по бешенству.



Анастасия Фартыгина