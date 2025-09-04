Продукты в Татарстане подорожали на 12,6% за год

Наибольшее увеличение цен наблюдается у сливочного масла, которое подорожало на 35,8%

Фото: Реальное время

В июле 2025 года продукты питания в Татарстане подорожали на 12,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наибольшее увеличение цен наблюдается у сливочного масла, которое подорожало на 35,8%. Лук стал самым дорогим среди плодоовощной продукции, его цена выросла на 38,4%.

Согласно данным Татарстанстата, также значительно подорожали сыр (на 20,8%), молоко и молочная продукция (на 24,9%), рыбопродукты (на 24,6%) и подсолнечное масло (на 13,4%). Цены на кондитерские изделия увеличились на 13%, мясо и птица — на 12,6%, а хлеб и колбасные изделия подорожали на 9%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Некоторые продукты, наоборот, подешевели. Куриные яйца стали дешевле на 37,1%, сахар снизился в цене на 6,6%, а крупы — на 6,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию составил 7,6%. Кроме лука, картофель подорожал на 21,3%, свекла — на 15,6%, морковь — на 9,7%, яблоки — на 7,8%, а фрукты — на 7,1%. Капуста стала дешевле на 5,2%.

Напомним, что в Госдуме рассмотрят возможность введения ряда ограничений на использование пальмового масла в пищевой промышленности. Комитет по контролю Госдумы предложил комплекс мер, направленных на снижение потребления этого продукта.



Анастасия Фартыгина