Госдума рассмотрит ограничения на использование пальмового масла в пище

Импорт пальмового масла в страну начался в 1932 году для оптимизации технологии производства жести

Фото: Мария Зверева

В Госдуме рассматрият возможность введения ряда ограничений на использование пальмового масла в пищевой промышленности. Комитет по контролю Госдумы предложил комплекс мер, направленных на снижение потребления этого продукта, сообщают «Ведомости».



По инициативе Вячеслава Володина было проведено рабочее заседание комитетов, в ходе которого был проведен анализ исторических данных времен СССР. Выяснилось, что импорт пальмового масла в страну начался в 1932 году для оптимизации технологии производства жести, с объемом поставок в 60 тыс. тонн. Впоследствии были заключены соглашения с Индонезией (1960 и 1974 гг.) и Малайзией (1967 г.) о закупках, однако твердые обязательства по объемам поставок не превышали 3 тыс. тонн в год, что, по мнению комитета, исключало широкое применение пальмового масла в пищевой отрасли.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предлагаемые комитетом меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах питания включают в себя:

увеличение таможенных пошлин на товары, содержащие пальмовое масло и продукты его переработки. В настоящее время пошлины находятся на уровне 0—3%;

введение акцизов на пальмовое масло, используемое в пищевой промышленности;

усиление контроля за качеством как поступающего сырья, так и готовой продукции, содержащей пальмовое масло.

Россия в 2024 году сократила ввоз пальмового масла до минимальных значений за последние 10 лет, импортировав всего 795 тыс. тонн.

Рената Валеева