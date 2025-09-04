Казань вошла в топ-10 направлений для автопутешествий этим летом

Наиболее популярными направлениями также стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Республика Алтай

Фото: Динар Фатыхов

Этим летом Казань заняла шестое место среди самых популярных направлений для автопутешествий россиян. Это выяснили аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло» в исследовании, проведенном совместно с 2ГИС.

По данным опроса, 55% участников совершали короткие поездки для смены обстановки. Многие из них (43%) предпочли отдых на природе, а 40% отправились в кафе и на гастрономические экскурсии.

Также среди респондентов 15% решили отоспаться, а 11% посетили оздоровительные центры. В целом 90% россиян путешествовали этим летом, причем 56% выбрали длительный отпуск, а 26% — короткие поездки.

Казань стала частью списка маршрутов, которые россияне часто планировали в этом сезоне. Наиболее популярными направлениями также стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Республика Алтай.

Исследование проводилось в конце августа 2025 года и охватило тысячу человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Анастасия Фартыгина