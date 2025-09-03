МВД: мошенники маскируются под госорганы, используя поддельные доменные имена

В качестве примера приводится рассылка от имени ФНС, в которой пользователей уведомляют о наличии задолженности по налогам

Фото: Мария Зверева

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники используют доменные имена, визуально схожие с названиями официальных государственных ресурсов.

— Злоумышленники используют доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, — говорится в сообщении управления, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В качестве примера МВД приводит рассылку от имени ФНС, в которой пользователей уведомляют о наличии задолженности по налогам и предлагают оплатить ее через «личный кабинет», перейдя по прилагаемой ссылке.

Цель мошенников остается прежней — убедить потенциальную жертву самостоятельно связаться с ними, предоставив личные данные или переведя деньги.

Рената Валеева