Новости общества

21:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД: мошенники маскируются под госорганы, используя поддельные доменные имена

21:15, 03.09.2025

В качестве примера приводится рассылка от имени ФНС, в которой пользователей уведомляют о наличии задолженности по налогам

МВД: мошенники маскируются под госорганы, используя поддельные доменные имена
Фото: Мария Зверева

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники используют доменные имена, визуально схожие с названиями официальных государственных ресурсов.

— Злоумышленники используют доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, — говорится в сообщении управления, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В качестве примера МВД приводит рассылку от имени ФНС, в которой пользователей уведомляют о наличии задолженности по налогам и предлагают оплатить ее через «личный кабинет», перейдя по прилагаемой ссылке.

Цель мошенников остается прежней — убедить потенциальную жертву самостоятельно связаться с ними, предоставив личные данные или переведя деньги.

Как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также