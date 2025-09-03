ФК «КАМАЗ» обыграл «Сокол» в домашнем матче Первой лиги

Клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов одержал победу над саратовским «Соколом» в матче восьмого тура Первой лиги. Встреча, проходившая в Набережных Челнах, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы в составе «КАМАЗа» забили Руслан Апеков (35-я минута, с пенальти) и Давид Хубаев (90+5 минута, с пенальти).

Благодаря этой победе «КАМАЗ» набрал 17 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол», имея в активе четыре очка, занимает предпоследнее, 17-е место.

Ранее «КАМАЗ» объявил о подписании контракта с 24-летним нигерийским полузащитником Самину Абдуллахи.