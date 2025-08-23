Новости спорта

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ФК «КАМАЗ» подписал контракт с нигерийским полузащитником Самину Абдуллахи

13:48, 23.08.2025

Пока Абдуллахи не сможет участвовать в ближайших матчах из-за оформления необходимых документов для работы в России

ФК «КАМАЗ» подписал контракт с нигерийским полузащитником Самину Абдуллахи
Фото: взято с телеграм-канала ФК "Динамо" Махачкала

Футбольный клуб «КАМАЗ» объявил о подписании контракта с 24-летним нигерийским полузащитником Саминой Абдуллахи. У него уже есть опыт выступлений как в России, так и за границей.

Абдуллахи ранее играл за московский «Велес», махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки», а его последним клубом был мексиканский «Хуарес».

— Добро пожаловать в команду, Сами! Желаем удачи и больших побед, — так приветствовали новичка в «КАМАЗе».

  • Пока Абдуллахи не сможет участвовать в ближайших матчах из-за оформления необходимых документов для работы в России.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также