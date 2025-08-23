ФК «КАМАЗ» подписал контракт с нигерийским полузащитником Самину Абдуллахи

Пока Абдуллахи не сможет участвовать в ближайших матчах из-за оформления необходимых документов для работы в России

Футбольный клуб «КАМАЗ» объявил о подписании контракта с 24-летним нигерийским полузащитником Саминой Абдуллахи. У него уже есть опыт выступлений как в России, так и за границей.

Абдуллахи ранее играл за московский «Велес», махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки», а его последним клубом был мексиканский «Хуарес».

— Добро пожаловать в команду, Сами! Желаем удачи и больших побед, — так приветствовали новичка в «КАМАЗе».

Анастасия Фартыгина