В Казани создадут систему мониторинга и контроля за происшествиями

На проект планируют выделить почти 27 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани создадут автоматизированную систему управления городскими инцидентами. Новая платформа позволит эффективно обрабатывать обращения граждан через различные каналы связи. Заказчиком проекта выступил исполком Казани. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Система объединит все основные каналы коммуникации с жителями города: социальные сети, мессенджеры и специализированные городские порталы. Особое внимание уделят интеграции с популярными сервисами, включая телеграм-бот «Моя Казань» и системы мониторинга социальных сетей.

Согласно данным, платформа сможет одновременно обслуживать до 1 000 пользователей, обеспечивая быстрый отклик в режиме 24/7. Все данные будут храниться в течение года, что позволит анализировать городскую проблематику.

Начальная цена проекта составляет 26,9 млн рублей, а завершить его должны в течение 85 календарных дней с момента заключения контракта. На данный момент для внедрения разработки ищут исполнителя.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане обновят систему, которая помогает управлять сельским хозяйством. На это будет выделено 46 млн рублей.



Наталья Жирнова