Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4%, до 6,8 тыс. рублей

Страховой рынок России в первом полугодии 2025 года продемонстрировал рост, увеличившись примерно на треть и достигнув 1,8 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком.
Одним из ключевых драйверов роста стало увеличение спроса на автострахование. В январе — июне 2025 года обычные автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов ОСАГО на личные легковые автомобили, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также наблюдается рост числа договоров автокаско с гражданами — почти на 5%.
При этом, несмотря на увеличение количества полисов ОСАГО, средняя стоимость классического полиса снизилась на 4%, до 6,8 тыс. рублей. В то же время средняя выплата по ОСАГО выросла на 17% и составила 108,4 тыс. рублей.
Что касается автокаско, средняя страховая премия для граждан практически не изменилась и составила 20,3 тыс. рублей. Однако выплата по каско увеличилась в среднем почти на 12%, до 183,1 тыс. рублей.
