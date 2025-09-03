Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4%, до 6,8 тыс. рублей

В январе — июне 2025 года обычные автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов

Фото: Динар Фатыхов

Страховой рынок России в первом полугодии 2025 года продемонстрировал рост, увеличившись примерно на треть и достигнув 1,8 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком.

Одним из ключевых драйверов роста стало увеличение спроса на автострахование. В январе — июне 2025 года обычные автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов ОСАГО на личные легковые автомобили, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также наблюдается рост числа договоров автокаско с гражданами — почти на 5%.

При этом, несмотря на увеличение количества полисов ОСАГО, средняя стоимость классического полиса снизилась на 4%, до 6,8 тыс. рублей. В то же время средняя выплата по ОСАГО выросла на 17% и составила 108,4 тыс. рублей.

Что касается автокаско, средняя страховая премия для граждан практически не изменилась и составила 20,3 тыс. рублей. Однако выплата по каско увеличилась в среднем почти на 12%, до 183,1 тыс. рублей.

Татарстан находится вблизи «красной» зоны недобросовестных действий с ОСАГО.

Рената Валеева