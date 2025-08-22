Татарстан находится вблизи «красной» зоны недобросовестных действий с ОСАГО

Из «красной» зоны высокого риска вышли Чечня и Дагестан

Фото: Динар Фатыхов

Банк России опубликовал «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий ОСАГО», который свидетельствует о положительной динамике в борьбе с мошенничеством в этой сфере в масштабах страны. Согласно данным регулятора, риски недобросовестных действий с ОСАГО снизились в 37 регионах России.

Из «красной» зоны высокого риска вышли Чечня и Дагестан, однако в ней остаются Новосибирская область и Ингушетия. Сократилось и число регионов в «желтой» зоне — с 18 до 15.

Вместе с тем документ указывает, что Татарстан находится вблизи «красной» зоны, с уровнем риска от 3 до 4,5 балла. Это ставит регион в «зону внимания», требуя от местных органов власти, страховых компаний и правоохранительных структур усиленного контроля и профилактических мер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К регионам, находящимся в аналогичной ситуации, также относятся Челябинская, Смоленская и Ульяновская области, Хабаровский, Камчатский и Приморский края, Чечня, Дагестан и Северная Осетия — Алания.

В Татарстане на 19% увеличились продажи онлайн-полисов ОСАГО по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева