В Казани проведут капремонт системы безопасности в МКДЦ за 106 млн рублей

Речь идет о стационарных блоках Межрегионального клинико-диагностического центра на улице Карбышева

Фото: Олег Тихонов

В Межрегиональном клинико-диагностическом центре Казани планируется масштабный капитальный ремонт. Работы в стационарных блоках медучреждения на ул. Карбышева, 12а начнутся в ближайшее время. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Согласно данным, работы включают в себя ремонт систем безопасности в блоках А, Б, И, К и на КПП 1, 2. Также в этот список входит монтаж вентиляционных систем в блоках А, Б, И и установка дверных блоков в подвале и на технических этажах.

На данный момент для реализации проекта ищут исполнителя: процесс находится на этапе подачи заявок. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Завершить все работы планируется до 31 мая 2026 года, а первоначальная сумма контракта составляет 106,7 млн рублей. Ранее на общий ремонт этих блоков выделяли около полумиллиарда рублей.

На данный момент в Татарстане на 81% от плана завершен ремонт медицинских стационаров.

Наталья Жирнова