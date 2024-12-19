В Казани потратят около полумиллиарда рублей на капремонт МКДЦ

Фото: Михаил Захаров

В Казани потратят около 500 млн рублей на капитальный ремонт зданий Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) на улице Карбышева. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, средства выделят из республиканского бюджета.

К 1 декабря 2025 года планируется провести модернизацию медицинского учреждения и оснастить его всем необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем.

Согласно смете, строительные работы выполнят в блоках А, Б, В, Г, И и К. Также планируется заменить щиты, установить лифты в блоке Д и провести другие работы, включая благоустройство территории.

Еще около двух млн рублей выделят на ремонтные работы в консультативной поликлинике РКБ (корпус Г) на Оренбургском тракте.



Дарья Пузикова