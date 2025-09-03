Управление ФСБ по Татарстану предупредило о новых методах диверсий со стороны Украины

Завербованные лица должны лично доставлять взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы

Управление ФСБ России по Татарстану распространило предупреждение о новых формах и методах совершения диверсионно-террористических актов, применяемых спецслужбами Украины.

По данным ведомства, киевский режим активно привлекает к подрывной работе граждан России, в том числе несовершеннолетних. Завербованные лица, под различными предлогами, должны лично доставлять взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы, к объектам, выбранным украинскими спецслужбами. Целью этих действий является совершение терактов, которые, как подчеркивают в УФСБ, могут привести к гибели не только окружающих, но и самих исполнителей, превращая их в так называемые живые бомбы.

— Киевский режим прибегает к бесчеловечным методам, используя граждан России в качестве орудия для совершения терактов. Мы призываем жителей Татарстана к максимальной бдительности и ответственности, — говорится в заявлении УФСБ по РТ.

В связи с этим УФСБ России по республике настоятельно рекомендует жителям региона:

проявлять бдительность и не поддаваться на провокации;

тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников;

воздерживаться от контактов с лицами, призывающими к совершению противоправных действий;

в случае осведомленности о фактах подготовки террористических актов, вербовки или распространения материалов террористической направленности незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

УФСБ по РТ подчеркивает важность сотрудничества граждан с правоохранительными органами для предотвращения возможных трагедий и обеспечения безопасности в регионе.

