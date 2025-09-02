Арестантов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск

Оба беглеца осуждены за совершение преступлений по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту»

Фото: Максим Платонов

Свердловское управление ФСБ объявило в федеральный розыск двух осужденных за приготовление к террористическому акту, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает канал «Антитеррор Урал», который связывают с УФСБ по региону.

Разыскиваются:

Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области.

Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 года рождения (24 года), уроженец Нижних Серег Свердловской области.

Оба беглеца осуждены за совершение преступлений по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту».



Рената Валеева