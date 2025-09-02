Арестантов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск
Оба беглеца осуждены за совершение преступлений по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту»
Свердловское управление ФСБ объявило в федеральный розыск двух осужденных за приготовление к террористическому акту, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает канал «Антитеррор Урал», который связывают с УФСБ по региону.
Разыскиваются:
- Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области.
- Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 года рождения (24 года), уроженец Нижних Серег Свердловской области.
Оба беглеца осуждены за совершение преступлений по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту».
