Арестантов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск

16:59, 02.09.2025

Оба беглеца осуждены за совершение преступлений по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту»

Фото: Максим Платонов

Свердловское управление ФСБ объявило в федеральный розыск двух осужденных за приготовление к террористическому акту, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает канал «Антитеррор Урал», который связывают с УФСБ по региону.

Разыскиваются:

  • Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области.
взято из телеграм-канала "Антитеррор Урал"
  • Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 года рождения (24 года), уроженец Нижних Серег Свердловской области.
взято из телеграм-канала "Антитеррор Урал"

Оба беглеца осуждены за совершение преступлений по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

Рената Валеева

