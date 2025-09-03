В Египте откроют мобильные клиники для обслуживания российских туристов

Глава египетского управления здравоохранения также сообщил о планах создания международного центра диагностики и лечения опухолей

Египетское управление здравоохранения объявило об открытии мобильных клиник, предназначенных для обслуживания российских туристов. Эта инициатива направлена на улучшение медобслуживания и стимулирование медицинского туризма в стране.

Глава управления здравоохранения Ахмед ас-Собки провел встречу с послом России в Египте Георгием Борисенко, где обсуждались перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения, включая инвестиционные проекты и передачу российского опыта в области ядерной медицины.

— Они объявили об открытии клиник в центрах и отделениях семейной медицины управления, а также о создании мобильных клиник для обслуживания россиян, что должно поспособствовать медицинскому туризму в Египте, — говорится в заявлении египетского управления здравоохранения, передает РИА «Новости».

Кроме того, Ас-Собки анонсировал расширенную встречу с крупнейшими российскими страховыми медицинскими компаниями для укрепления сотрудничества и предоставления российским туристам комплексных пакетов медицинского обследования и стоматологических услуг по сниженным ценам.

Глава египетского управления здравоохранения также сообщил о планах создания международного центра диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии в одной из провинций Египта.

Авиакомпания SKY Vision Airlines запустила новые прямые авиарейсы по маршруту Казань — Шарм-эш-Шейх. Первый рейс прошел 27 августа.

Рената Валеева