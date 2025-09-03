Компания-владелец бывших активов Danone сменила юридический адрес

Штаб-квартира компании ООО«Юнимилк» переехала из Казани в Грозный

Фото: Максим Платонов

ООО «Юнимилк» (ранее известное как «Вамин-Татарстан»), которое контролирует активы бывшей Danone в России через «Вамин Р» под брендом «Эйч энд Эн», перенесло свою штаб-квартиру из Казани в Грозный. Соответствующие изменения были официально зарегистрированы в ЕГРЮЛ 2 сентября, сообщает «Интерфакс».

Компания «Вамин Р», бенефициар которой — Руслан Алисултанов, также планирует переезд — из Казани в подмосковный Красногорск, хотя эти изменения пока не отражены в реестре.

Сделка по продаже российского бизнеса Danone компании «Вамин Р» была завершена в мае 2024 года. А 6 декабря того же года ООО «Юнимилк» поменяло владельца. Им стал экс-министр сельского хозяйства Чечни, председатель совета директоров Health&Nutrition (бывшая «Danone Россия») Руслан Алисултанов.



Наталья Жирнова