В Татарстане зафиксировали рост интереса к турам в Китай

К 2025 году показатель вырос вдвое

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане наблюдается рост интереса к путешествиям в Китай. По данным сервиса OneTwoTrip, если в 2023 году из Казани практически не совершалось перелетов в Китай, то в 2024 году спрос увеличился в шесть раз. К 2025 году показатель вырос еще вдвое.

Основным направлением для казанских туристов является Шанхай, на который приходится 72% всех авиазаказов в Китай в 2025 году. Меньше путешественники выбирают Гуанчжоу (7%) и Чженьчжоу (6%).

Эксперты в разговоре с «Реальным временем» отмечают, что отмена визовых ограничений между Россией и Китаем может дополнительно стимулировать рост туристического потока. В настоящее время Китай занимает восьмую позицию в рейтинге популярных международных направлений среди жителей Татарстана, составляя 4,7% от общего числа бронирований зарубежных рейсов.

Напомним, что с 15 сентября россияне смогут посещать Китай без визы до 30 дней. Подробнее — в материале «Реального времени»



Наталья Жирнова