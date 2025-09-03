В Зеленодольске заселят новый соципотечный дом

Новоселами станут сотрудники предприятий-участников программы соципотеки и дети-сироты

Фото: Динар Фатыхов

5 сентября в Зеленодольске пройдет заселение нового 80-квартирного дома. Новостройка расположена по адресу ул. Паратская-Рогачева, д.12, к.2, и была построена за счет вложений Госжилфонда при раисе Татарстана.

В новом доме два подъезда и восемь этажей. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и полностью готовы к заселению. Жилье оборудовано необходимой сантехникой, электрическими плитами и счетчиками учета воды и электроэнергии.



Этот дом — часть масштабной программы жилищного строительства в Татарстане. В 2025 году Госжилфонд планирует возвести 35 многоквартирных домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день выполнение инвестиционного плана составляет 77,5%.

Новоселами дома по улице Паратская-Рогачева станут сотрудники предприятий-участников программы соципотеки и дети-сироты.

Ранее Минниханов открыл новую программу, по которой семьям участников СВО из Татарстана предоставят жилье по программе соципотеки вне общей очереди.

Наталья Жирнова