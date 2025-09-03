В России запустят маркетплейс для покупки футболистов
Подробности о том, как именно будет работать платформа не сообщается
Футбольная национальная лига (ФНЛ) анонсировала появление диджитал-платформы для спортивных директоров футбольных клубов. Об этом ФНЛ заявила в своем телеграм-канале.
— Платформа позволит систематизировать поиск кандидатов, планирование состава и коммуникацию с клубами в едином интерфейсе, — отмечается в сообщении.
Подробности о том, как именно будет работать платформа, не сообщаются.
Напомним, что «Рубин» ушел на сентябрьскую паузу на минорной ноте. Команда Рашида Рахимова сыграла вничью в гостях с «Оренбургом» (2:2), хотя вела после первого тайма с преимуществом в два мяча.
