В России запустят маркетплейс для покупки футболистов

Фото: Артем Дергунов

Футбольная национальная лига (ФНЛ) анонсировала появление диджитал-платформы для спортивных директоров футбольных клубов. Об этом ФНЛ заявила в своем телеграм-канале.

— Платформа позволит систематизировать поиск кандидатов, планирование состава и коммуникацию с клубами в едином интерфейсе, — отмечается в сообщении.

Подробности о том, как именно будет работать платформа, не сообщаются.

Дмитрий Зайцев