Скончался создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Умер Юрий Ивашечкин, создатель штурмовика Су-25. Об этом сообщил ТАСС.

Ивашечкин работал в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) П.О. Сухого, где в период с 1980 до 1985 год был главным конструктором. Помимо создания Су-25, авиаконструктор участвовал в разработке истребителей-перехватчиков Су-9 и Су-15, а также в создании разведывательного бомбардировщика-ракетоносца Т-4. В 2000 году Ивашечкин стал первым главным конструктором Sukhoi Superjet 100.

Наталья Жирнова