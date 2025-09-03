Захарова подтвердила официальное приглашение Трампа в Россию

Предложение было сделано президентом России Владимиром Путиным во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Восточного экономического форума сообщила о приглашении президента США Дональда Трампа посетить Россию с ответным визитом. По словам дипломата, соответствующее предложение было сделано президентом России во время саммита на Аляске.

На вопрос о возможных сроках визита американский лидер Захарова отметила, что этот вопрос находится в компетенции администрации президента. Она также подчеркнула, что все детали предстоящей поездки будут согласовываться на уровне администраций обеих стран.

— Что касается всех остальных деталей, это к администрациям президентов и нашей страны, и США, — добавила она.

Напомним, что во время совместной пресс-конференции с президентом России Трамп положительно отреагировал на приглашение посетить Москву и не исключил такой возможности. Сама встреча главы России и президента США состоялась 15 августа на Аляске в Анкоридже.

Наталья Жирнова