Спустя два года здание Минцифры РТ снова отреставрируют почти за 100 миллионов

В 2023 году на эти же цели выделяли на 21 миллион больше

Власти Татарстана заполировали проведение ремонтно-реставрационных работ здания Министерства цифрового развития Татарстана, расположенного на Кремлевской, 8. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Работы планируется завершить к 31 мая 2026 года. Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок. Стоимость контракта на начальном этапе оценивается в 99,8 миллиона рублей.

В рамках проекта будут проведены общестроительные работы, установлены системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и освещения, а также сети связи. Кроме того, будут установлены системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации и СКУД (система контроля и управления доступом). Также запланированы отделочные работы и работы по устройству полов.

Напомним, что схожие работы в здании Минцифры проводились всего два года назад. Тогда «Реальное время» выяснило, что на эти цели планируют потратить 121,4 миллиона рублей.

Дмитрий Зайцев