Защитник «Спартака» ушел в бразильский чемпионат

Год назад «Рубин» интересовался подписанием Дуарте, но футболист предпочел другой вариант

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте перешел в «Сантос». Об этом сообщили в пресс-службе бразильского клуба.

Футболист подписал с новой командой четырехлетний контракт. По данным transfermarkt, трансфер Алексиса Дуарте оценивается в 3,4 млн евро. За «Спартак» парагвайский защитник выступал с 2023 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время прошлого летнего трансферного окна казанский «Рубин» интересовался возможностью аренды Дуарте. Однако клубы не смогли достичь договоренности и футболист продолжил выступать за «Спартак».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дуарте провел шесть матчей и не отметился голевыми действиями.

Зульфат Шафигуллин