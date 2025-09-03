Россия выделила 100 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Из этой суммы 53,4 млрд рублей пойдут на поддержку программы «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми получать кредиты по сниженной ставке в 6%

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России решило выделить более 100 млрд рублей для субсидирования льготных ипотечных программ. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Из этой суммы 53,4 млрд рублей пойдут на поддержку программы «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми получать кредиты по сниженной ставке в 6%.

— Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дополнительное финансирование будет поступать из резервного фонда кабмина и также будет направлено на другие программы, такие как «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Льготная ипотека». Это решение позволит сохранить доступные условия для многих россиян, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Напомним, что правительство разработает меры по повышению доступности ипотеки в России.



Анастасия Фартыгина