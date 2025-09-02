Французский суд выдал ордера на арест Башара Асада и шести высокопоставленных чиновников

Они обвиняются в обстреле 22 февраля 2012 года пресс-центра в Хомсе, в результате которого погибли и были ранены журналисты международных СМИ.

Французский суд выдал ордера на арест президента Сирии Башара Асада и шести бывших высокопоставленных военных и чиновников его режима по обвинению в соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщила газета La Crоix со ссылкой на заявление Международной федерации за права человека (FIDH).

Ордера были выданы Специальной палатой по преступлениям против человечности Парижского суда после 13 лет расследований. В FIDH назвали выдачу ордеров «решающим шагом, открывающим путь к судебному разбирательству во Франции».

Сирийские руководители обвиняются в обстреле 22 февраля 2012 года пресс-центра в Хомсе, в результате которого погибли и были ранены журналисты международных СМИ.

Помимо Башара Асада, ордера выданы на арест:

Махера Асада (брата президента, фактического командующего 4-й сирийской бронетанковой дивизией на момент событий);

Али Мамлюка (тогдашнего директора службы общей разведки Сирии);

Али Айюба (начальника штаба сирийской армии).

Как подчеркивают адвокаты родственников жертв и пострадавших от этой атаки сирийской армии, ордера на арест являются важным шагом к привлечению виновных к ответственности.

Стоит отметить, что 8 декабря 2024 года российский МИД сообщил о прибытии Башара Асада вместе с членами своей семьи в Москву.

Рената Валеева