В России начинается пик интенсивных полярных сияний

Пик активности ожидается около 21:00 по московскому времени

Фото: Реальное время

Жители России могут наблюдать сегодня вечером интенсивные полярные сияния. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, первый пик активности ожидается около 21:00 по московскому времени.

— Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В 20:50—21:00 мск ожидается первый сильный пик, — сообщили ученые.

7 сентября «Роскосмос» организует специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением.

Рената Валеева