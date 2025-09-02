В России начинается пик интенсивных полярных сияний
Пик активности ожидается около 21:00 по московскому времени
Жители России могут наблюдать сегодня вечером интенсивные полярные сияния. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, первый пик активности ожидается около 21:00 по московскому времени.
— Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В 20:50—21:00 мск ожидается первый сильный пик, — сообщили ученые.
7 сентября «Роскосмос» организует специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением.
