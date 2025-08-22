В России запустят авиарейс для наблюдения за лунным затмением

На борту будут присутствовать астроном Владимир Сурдин, «охотник за затмениями» Станислав Короткий и действующий российский космонавт

Фото: Динар Фатыхов

7 сентября 2025 года «Роскосмос» организует специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением. Об этом сообщили в госкорпорации.

Пассажиры смогут увидеть лунное затмение не только с Земли, но и с борта самолета, что позволит насладиться природным явлением и возможным северным сиянием. Рейс будет отправлен из Москвы и направится к Полярному кругу.

На борту будут присутствовать астроном Владимир Сурдин, «охотник за затмениями» Станислав Короткий и действующий российский космонавт, которые прокомментируют происходящее во время полета. Время полета составит четыре часа.

Лунное затмение начнется 7 сентября и продлится почти 1,5 часа. Как сообщили в Московском планетарии, полное затмение произойдет с 20:31 до 21:53 по московскому времени. Луна, освещаемая солнечными лучами, проходящими через атмосферу Земли, приобретет красноватый оттенок.

