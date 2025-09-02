iPhone без RuStore начали продавать в России с пометкой о «недостатке»

Покупателям предлагается подписать документ, подтверждающий их осведомленность об отсутствии приложения

iPhone без предустановленного магазином приложений RuStore поступили в продажу в России с пометкой о наличии «недостатка». Покупателям предлагается подписать документ, подтверждающий их осведомленность об отсутствии приложения и отказ от претензий в связи с этим, пишет ТАСС.

Такая практика связана со вступлением в силу 1 сентября закона, обязывающего производителей и поставщиков электроники, реализуемой в РФ, обеспечивать техническую возможность установки и обновления отечественных приложений, включая RuStore и мессенджер MAX.

В расписке, предлагаемой покупателям iPhone, указано: «Товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore». Подписывая документ, покупатель подтверждает, что «уведомлен и согласен с обозначенным недостатком и не вправе предъявлять требования в связи с его наличием на основании ст. 18 РФ закона «О защите прав потребителей».

