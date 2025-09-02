За свалку в Альметьевске собственник выплатит более 2 млн рублей

Общая площадь свалки составила 4,4 тыс. кв. метров

Минэкологии Татарстана сообщило о взыскании более 2 млн рублей с собственника земельного участка за вред, причиненный окружающей среде в результате несанкционированного складирования отходов.

Инспекторы обнаружили свалку на улице Ризы Фахретдина. Общая площадь свалки составила 4,4 тыс. кв. метров.

Выяснилось, что земельный участок находится в частной собственности у физлица. Инспекторами был рассчитан ущерб, причиненный почве в результате несанкционированной свалки, который составил 2,4 тысячи рублей.



С начала года в Набережных Челнах инспекторы Минэкологии зафиксировали 103 нарушения природоохранного законодательства.

Рената Валеева