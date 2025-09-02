В Челнах выявлено 103 нарушения природоохранного законодательства

Основная часть из них — 81,5% — связана с несанкционированными свалками

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Набережных Челнах инспекторы Минэкологии Татарстана зафиксировали 103 нарушения природоохранного законодательства. Основная часть из них — 81,5% — связана с несанкционированными свалками. Об этом сообщили в chelny-biz.

Другие нарушения распределились следующим образом: 8,7% касаются охраны атмосферного воздуха, 5,8% — водных объектов, а 3,8% — охраны недр. В городе зарегистрировано 626 предприятий, из которых 553 относятся к третьей категории риска, а 73 — ко второй.

Для контроля за соблюдением экологических норм в Набережных Челнах работают две автоматические станции. Они провели более 152 тыс. измерений, и в 16 случаях было выявлено превышение допустимых норм.

Специалисты также исследовали 14 проб поверхностной воды, сделали пять анализов сточной воды, изучили 11 проб почвы и провели 28 замеров качества воздуха. В отношении нарушителей было вынесено 26 предостережений.

Анастасия Фартыгина