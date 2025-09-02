Россия и Пакистан работают над открытием прямого авиасообщения
В октябре 2025 года планируется запуск экспериментального проекта — пробного поезда по маршруту Карачи (Пакистан) — Москва — Минск
Россия и Пакистан работают над расширением транспортного сотрудничества. В частности, стороны прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами, что должно упростить логистику и увеличить товарооборот. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
— Прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения, — говорится в сообщении.
В рамках развития наземной логистики в октябре 2025 года планируется запуск экспериментального проекта — пробного поезда по маршруту Карачи (Пакистан) — Москва — Минск. Особенностью маршрута станет использование автомобильного транспорта для проезда по территории Афганистана.
К 2030 году планируется увеличение провозной способности пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн, что позволит обеспечить обмен почти 50 парами поездов в сутки.
