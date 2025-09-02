Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на среду, 3 сентября

17:36, 02.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на среду, 3 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар вырос на 0,17 рубля, евро подешевел на 0,55 рубля, а юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,59 рубля;
  • евро — 93,84 рубля;
  • юань — 11,26 рубля.
Рената Валеева

