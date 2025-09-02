Банк России опубликовал курс валют на среду, 3 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Доллар вырос на 0,17 рубля, евро подешевел на 0,55 рубля, а юань — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,59 рубля;
- евро — 93,84 рубля;
- юань — 11,26 рубля.
