В Казани открылась вторая квартира для социальной адаптации людей с ментальными нарушениями

В квартире площадью 99 кв. м сейчас проживают трое ребят, у каждого своя комната

В Казани, в районе улицы Фучика, открылась вторая квартира центра социальной адаптации для людей с ментальными нарушениями здоровья. Об этом сообщили в мэрии.

В квартире площадью 99 квадратных метров сейчас проживают трое ребят, у каждого своя комната. Они ведут совместный быт и трудоустроены.



Помещение для квартиры было передано муниципалитетом города АНО «БлагоДарю». Организация провела ремонт, закупила необходимую технику и мебель. Руководитель центра социальной адаптации Гульнара Галиахметова подчеркнула, что создание уюта в своих комнатах подопечные берут на себя:

— Это важный элемент воспитания. Мы предоставили им комнаты, а дальше они уже учатся сами делать их уютными, оформлять по своему вкусу.



Все подопечные центра успешно трудоустроены. Сотрудники центра занимаются подбором подходящих вакансий, ведут переговоры с потенциальными работодателями и на начальном этапе сопровождают ребят до места работы. Например, 23-летний Вячеслав Турин работает поваром в Суворовском училище.



Подопечные центра самостоятельно распоряжаются своим бюджетом, оплачивая коммунальные услуги, продукты и другие необходимые покупки. Инструкторы по сопровождению оказывают им помощь в быту и сопровождают в поездках.

Первая квартира центра социальной адаптации, основанного Гульнарой Галиахметовой в 2022 году, находится в Советском районе, в поселке Карьер.

Главная цель проекта — дать возможность людям с особенностями ментального развития жить полноценной жизнью вне стен интернатов. В настоящее время центр поддерживает 11 совершеннолетних выпускников Дербышкинского детского дома-интерната.

— Этот проект дает нашим подопечным возможность прожить жизнь полноценной, как у нас с вами. И мы должны им в этом помочь. Их жизнь не должна заканчиваться в интернатах, — подчеркивает Галиахметова.



Рената Валеева