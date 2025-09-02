В Татарстане упразднят поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак Кукморского района
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики
Совет Кукморского района Татарстана принял решение об упразднении населенного пункта — поселка железнодорожного разъезда Саз-Тамак Байлянгарского сельского поселения.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».