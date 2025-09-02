Новости общества

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане упразднят поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак Кукморского района

16:29, 02.09.2025

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики

В Татарстане упразднят поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак Кукморского района
Фото: Галия Шакирова

Совет Кукморского района Татарстана принял решение об упразднении населенного пункта — поселка железнодорожного разъезда Саз-Тамак Байлянгарского сельского поселения.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также