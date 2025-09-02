МВД предупредило о мошенниках, размещающих вакансии дегустаторов

Злоумышленники обещают простую работу: заказывать еду из ближайших ресторанов, оценивать ее качество и вкус, а также составлять короткий отчет

Фото: Мария Зверева

МВД предостерегло граждан от отклика на объявления, предлагающие работу дегустатором еды в «Яндекс Еде» с оплатой до 5 тысяч рублей в день, или 1,5 тысячи рублей за заказ. Злоумышленники обещают простую работу: заказывать еду из ближайших ресторанов, оценивать ее качество и вкус, а также составлять короткий отчет.

Однако, как выяснили правоохранители, цель этих объявлений — вовсе не поиск реальных дегустаторов.

— При переходе по ссылкам инициируется бесконечная череда подписок на закрытые группы и телеграм-боты, распространяющие фишинг, рекламирующие мошеннические проекты и онлайн-казино. Трудоустроиться, к сожалению, не получится, — говорится в сообщении управления, передает РИА «Новости».

Ранее МУП «Водоканал Казани» предупредило жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия.



Рената Валеева