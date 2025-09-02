Казанский «Водоканал» предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников предприятия
Сотрудники предприятия подчеркивают, что они никогда не предлагают подключение к сетям водоснабжения или водоотведения без официального договора
МУП «Водоканал Казани» предупреждает жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия, сообщили в пресс-службе.
— Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! — призывают в «Водоканале».
Мошенники, представляясь сотрудниками, могут предлагать:
- личное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (запрещено, предусмотрена административная ответственность);
- подключение к новым сетям вне договорной основы;
- проверку и замену счетчиков на дому;
- запрашивать коды из SMS или push-уведомлений.
Сотрудники предприятия подчеркивают, что они никогда не предлагают подключение к сетям водоснабжения или водоотведения без официального договора.
— За несанкционированное подключение к сетям предусмотрена административная ответственность, — предупреждают в «Водоканале».
