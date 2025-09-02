Казанский «Водоканал» предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников предприятия

Сотрудники предприятия подчеркивают, что они никогда не предлагают подключение к сетям водоснабжения или водоотведения без официального договора

МУП «Водоканал Казани» предупреждает жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия, сообщили в пресс-службе.

— Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! — призывают в «Водоканале».

Мошенники, представляясь сотрудниками, могут предлагать:

личное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (запрещено, предусмотрена административная ответственность);

подключение к новым сетям вне договорной основы;

проверку и замену счетчиков на дому;

запрашивать коды из SMS или push-уведомлений.

— За несанкционированное подключение к сетям предусмотрена административная ответственность, — предупреждают в «Водоканале».

Анастасия Фартыгина