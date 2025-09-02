Новости общества

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский «Водоканал» предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников предприятия

08:45, 02.09.2025

Сотрудники предприятия подчеркивают, что они никогда не предлагают подключение к сетям водоснабжения или водоотведения без официального договора

Казанский «Водоканал» предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников предприятия
Фото: Максим Платонов

МУП «Водоканал Казани» предупреждает жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия, сообщили в пресс-службе.

— Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! — призывают в «Водоканале».

Мошенники, представляясь сотрудниками, могут предлагать:

  • личное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (запрещено, предусмотрена административная ответственность);
  • подключение к новым сетям вне договорной основы;
  • проверку и замену счетчиков на дому;
  • запрашивать коды из SMS или push-уведомлений.

Сотрудники предприятия подчеркивают, что они никогда не предлагают подключение к сетям водоснабжения или водоотведения без официального договора.

— За несанкционированное подключение к сетям предусмотрена административная ответственность, — предупреждают в «Водоканале».

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также